Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Na Katılan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçti (2)

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Na Katılan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçti (2)

48 dakika önce

- Gemilerin boğazdan geçiş görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

- Gemilerin boğazdan geçiş görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul Boğazı, Güncel
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