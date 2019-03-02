Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Na Katılan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçti (2)
48 dakika önce
- Gemilerin boğazdan geçiş görüntüleri İSTANBUL - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
- Gemilerin boğazdan geçiş görüntüleri İSTANBUL - Türkiye
'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı
'ndan geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: AA
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