Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Nda Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"Nda Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı

17 dakika önce

Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nın Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor.

Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nın Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki tatbikatın, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası başladı.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan "denizaltı"nı arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Tatbikatta, önce gemideki gelişmiş sistemlerle denizaltı bulunacak. Ardından arama kurtarma gemisi de bulunan denizaltı üzerinde sabit kalarak, uzaktan kumandalı su altı cihazıyla denizin ve denizaltının kaza durumunu belirleyecek.

İçinde personelin ihtiyacının bulunduğu Acil Yaşam Destek Paketi, gemiden sepetle denizaltı personeline ulaştırılacak.

Denizaltından personel kurtarma çanı, bir tel aracılığıyla denizaltının üzerine indirilecek. Bu çan sayesinde hava koridoru oluşturulacak. Çanın içindeki 2 uzman operatör maksimum 6 denizaltı personelini alarak kurtarma gemisine taşıyacak.

Özel ihtisaslı ve donanımlı dalgıç personel ise çanla birlikte denizaltından mürettebatın tamamı alınana kadar faaliyetlerine devam edecek.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:50 Kaynak: AA

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