Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nı Tamamlayan Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor (2)
32 dakika önce
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor.
Türkiye
'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı
'ndan geçişini sürdürüyor. Akdeniz
, Ege Denizi
ve Karadeniz
'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.
Gemilerin, Beşiktaş
'ta Barbaros Hayreddin Paşa
Türbesi'ni selamlaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:38 Kaynak: AA
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