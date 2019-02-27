Mavi Vatan-2019 Tatbikatının Akdeniz Etabı Başladı
2 dakika önce
Marmaris Aksaz Limanı'nda sabah saat saatlerinde TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başladı.
Marmaris Aksaz Limanı'nda sabah saat saatlerinde TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı başladı. Marmaris Aksaz Limanı'nda sabah saat 05.00'te TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başlamış oldu. Senaryo gereği daha önce TCG Anamur mayın temizleme gemisin temizlediği kanaldan beş firkateyn asimetrik tehdit unsuru terörist botu ve hava vasıtasını etkisiz hale getirerek mavi sulara açıldı. Tatbikat planlandığı şekilde devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:36 Kaynak: İHA
İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı
Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu