Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi - Son Dakika

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi

06.03.2021 20:31

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilen başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilen başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile helikopterle geldiği TCG Oruçreis'ten Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetler kapsamında gemilerden su üstü hedeflere atışlar gerçekleştirildi. İlk atışı tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis tarafından yapıldı. Daha sonra TCG Burgazada, TCG Kalkan ve TCG Kılıç tarafından yapılan top atışlarıyla hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikatın diğer aşamalarının da başarıyla tamamlanmasının ardından Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü denizde yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Geçit töreni sonrası geminin köprü üstünden faaliyete katılan gemilere hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük çaplı, geniş kapsamlı bir deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2021'de icra ettiğiniz başarılı faaliyetleri büyük bir gurur ve heyecanla Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte takip ettim. Tatbikat sırasında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının mavi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak, alaka ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz" dedi.

"Mavi Vatanın yılmaz koruyucuları"

Tatbikata katılan unsurlara "Mavi Vatanın yılmaz koruyucuları, kahraman leventler" diyerek seslenen Akar, şunları kaydetti:

"Sizler, denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra tüm dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak, dünya barış ve istikrarına da önemli katkı sağlamaktasınız. Bunun yanı sıra bu tür tatbikatlar ile de sürekli eğitim düzeyinizi geliştirmektesiniz, yükseltmektesiniz. Bu tatbikatın planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını, ayrıca bu tatbikata katılan Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarını şahsım ve komutan arkadaşlarım adına can-ı gönülden bir kez daha kutluyor; hepinizi alınlarınızdan öpüyorum."

Akar sözlerini, "Denizleriniz sakin, pruvanız Neta olsun" ifadesiyle tamamladı. - ANKARA

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mavi Vatan 2021 Tatbikatı sona erdi - Son Dakika


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