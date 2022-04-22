Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

22.04.2022 03:02

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MUĞLA - Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının TCG Kemalreis fırkateyninden takip ettiği tatbikat, top atışı selamlaması ile başladı. SAS timi, bölgeye helikopterle intikal ederek, suya atlayıp mayına doğru yüzerek, mayını etkisiz hale getirdi.

Tatbikat SAT timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri imha etmesi ile devam etti. SAT timleri havadan ve denizde adaya çıkarma yaparak, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri etkisiz hale getirdikten sonra adaya Türk bayrağı çekildi.

Ardından, SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Son olarak, yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından, denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi. Ardından, helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına, torpido hücumu yapıldı. Son olarak, Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi.

Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsuru, geçit töreninde Milli Savunma Bakanı Akar'ın içinde bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamlaması ile tatbikat sona erdi.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

YORUMLAR
500
Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başlıyor Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başlıyor

Seçkin Gözlemci Günü, Mavi Vatan, Marmaris, Muğla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 03:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement