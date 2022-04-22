Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MUĞLA - Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının TCG Kemalreis fırkateyninden takip ettiği tatbikat, top atışı selamlaması ile başladı. SAS timi, bölgeye helikopterle intikal ederek, suya atlayıp mayına doğru yüzerek, mayını etkisiz hale getirdi.

Tatbikat SAT timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri imha etmesi ile devam etti. SAT timleri havadan ve denizde adaya çıkarma yaparak, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri etkisiz hale getirdikten sonra adaya Türk bayrağı çekildi.

Ardından, SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Son olarak, yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından, denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi. Ardından, helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına, torpido hücumu yapıldı. Son olarak, Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi.

Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsuru, geçit töreninde Milli Savunma Bakanı Akar'ın içinde bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamlaması ile tatbikat sona erdi.