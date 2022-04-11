'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden - Son Dakika
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'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden

11.04.2022 16:12

DONANMA Komutanlığı Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz 11-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta İHA için geliştirilen MAM-L mermisi ile AKSUNGUR adlı SİHA'dan...

DONANMA Komutanlığı Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz 11-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta İHA için geliştirilen MAM-L mermisi ile AKSUNGUR adlı SİHA'dan ilk defa atış gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda Mavi Vatan-2022 Tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Donanma Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Levent Tezcan, Deniz Harb Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz ve subaylar katıldı.

Tatbikatın amacına değinen Akyüz, "Tatbikata katılacak unsurların eğitim seviyelerin yükseltilmesinin hedeflendiği tatbikatla  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışılabilirlik usüllerinin geliştirilmesi sağlanacak"dedi.122 GEMİ 41 HAVA UNSURU KULLANILACAKDeniz Kuvvelteri Komutanlığından 122 geminin katılacağını ifade eden Akyüz, " 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, SAT, SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, havadan ihbar ve kontrol uçakları, 1 hedef çekme uçağı, Milli Anadolu Kartalı Tatbikatı ile irtibatlı olarak taarruz uçakları ve 1 Kimyasal, Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) timi katılacak. Harekat hazırlık safhasında temel deniz harp eğitimleri ve fiili silah atışları yapılacak. Ayrıca tatbikatın 18-21 Nisan tarihleri arasındaki son safhasında 72 gemi tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahilerini kapsayacak şekilde liman ziyaretleri yapılacak."AKSUNGUR SİHA' DAN İLK DEFA ATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTatbikatta milli olarak geliştirilen silah ve sistemlerin kullanılacağını ifade eden Akyüz, "Bu tatbikat milli silah ve sistemlerinin kullanılacağı bir çok ilke sahne olacaktır. Özellikle İnsansız Hava Araçları için geliştirilen MAM-L mermisi ile AKSUNGUR SİHA'dan ilk defa gerçekleştirilecek atış, 21 Nisan günü diğer ülke askeri ateşelerinin de yer alacağı Seçkin Gözlemci Günü'nde icra edilecek. Tatbikatta Albatros-T İnsansız Suüstü hedefine atışları, Şimşek insansız hava hedefine hava savunma atışları, kara bombardıman atışları yapılacak.HAVA VE KARA UNSURLARI KULLANILACAKTatbikata, hava ve kara unsurlarının kullanılacağını belirten Akgündüz, 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 geminin katılacak. Ayrıca 10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 4 sat görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, ağır yük helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, KBRN timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları iştirak edecektir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılayı tatbikata iştirak edecektir. Mavi Vatan tatbikatın fiili safhası, gemilerin intikalleriyle başlamıştır. Donanma Komutanı Oramiral halihazırda, Doğu Akdeniz'de icrası devam eden yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü ve hava hedefine fiili silah atışları kapsamında TCG Gediz Fırkateynrınde bulunmaktadır " dedi.'SİLAH ATIŞLARI YAPILACAK'Tatbikat süresince temel deniz hareket türlerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları icra edileceğine söyleyen  Akyüz, kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekat, Karadeniz, Ege Denizi ve doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilecek. 11-14 Nisan 2022 tarihlerinde arasında temel deniz hareket  nevilerine yönelik, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, hava savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltı kurtarma harekatını içeren, harekata hazırlık eğitimleri ile yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışları, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile müşterek eğitimler icra edilecek."

'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
YORUMLAR
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'MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı'na ilişkin basın toplantısı (2) 'MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı'na ilişkin basın toplantısı (2) Son dakika... Bu tatbikat, milli silah ve sistemlerin kullanılacağı birçok ilke sahne olacak Son dakika... Bu tatbikat, milli silah ve sistemlerin kullanılacağı birçok ilke sahne olacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden - Son Dakika
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