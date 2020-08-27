Mavi Vatan doktrinin mucidi emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Açıklaması

Türkiye'nin uyguladığı Mavi Vatan doktrininin mucidi olan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "İzmit Körfezi, Tuzla Bölgesi, doğal gazla beraber denizcilik endüstrisinin merkezi olacak" dedi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına Türkiye'nin bugün uygulamakta olduğu "Mavi Vatan" doktrininin mucidi olan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz katıldı. Video konferans sistemiyle yapılan toplantıda İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in konuşmasının ardından söz alan Gürdeniz, "İzmit Körfezi, Tuzla Bölgesi, doğal gazla beraber denizcilik endüstrisinin merkezi olacak. Buna şimdiden hazır olunması gerek" dedi.

"Türkiye doğal gaz üreten ve ihraç eden ülke konumuna girecek"

Türkiye tarihinin en önemli doğal gaz keşfi ve bunun olası sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapan Gürdeniz, " Karadeniz'de geçtiğimiz hafta bulunan rezerv çok önemli. Ben bunun daha da büyüyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde açılacak yeni kuyularla bu rezervin daha büyük miktarlara erişebileceği söyleniyor. Bu, Türkiye'nin eline deniz yetki alanları ve enerji bağımsızlığı açısından büyük bir kaldıraç verecek. Bu gazın sokaktaki vatandaşla buluşması, tahminim 2025'i bulur. Yakındaki rezervler de bulunduğu takdirde Türkiye ciddi bir doğal gaz üreten ve ihraç eden ülke konumuna girecek. Bunun Türkiye politikası ve jeopolitiği açısından çok iyi irdelenmesi lazım" dedi.

"Türkiye- Rusya ilişkilerini daha sağlıklı bir ortama getirecek"

Gaz rezervinin Türkiye-Rusya ilişkilerini etkileyeceğini belirten Gürdeniz, "Mesela 'Mavi Akım ve Türk Akımı'na uzun dönemde Türkiye'nin belki ihtiyacı kalmayacak. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerini daha sağlıklı bir ortama getirecek. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkilerinde eskiden endişemiz neydi, ya Rusya'yla ilişkiler kötü bir seyre girerse, ya gaz akışında bir aksama olursa. Aynı şey İran için de geçerliydi. Ama Türkiye biliyorsunuz, son yıllarda enerji temin ettiği alanları çeşitlendirerek bu bağımlılığı azalttı. Türkiye Petrol Kanunu'nu bence yeniden gözden geçirmeli" diye konuştu.

"İzmit Körfezi, Tuzla Bölgesi sanayi sistemlerinin merkezi olacak"

Gaz rezervi keşfinin denizciliği ve ticareti de yakından ilgilendirdiğini söyleyen Gürdeniz, "Önümüzdeki dönemde çok büyük bir Offshore Endüstrisi çıkacak. Yani nasıl Rotterdam, Kuzey Denizi'nde bulunan doğal gaz ve petrol rezervlerinin Offshore endüstrisinin merkezi olduysa, İzmit Körfezi, Tuzla Bölgesi, Karadeniz'de önümüzdeki dönemde kurulacak sanayi sistemlerinin merkezi olacak. Buna hazırlık yapmak lazım. Mersin Offshore endüstrisinin merkezi olmalı. Kocaeli Bölgesi artık olmalı değil, olacak. Yani tersaneciler buna göre hazırlık yapmalı. Bu yepyeni bir endüstri Türkiye için. Yani oradaki Offshoringler nasıl kurulacak? Bu sanayiyi, Offshore endüstrisini kurmamız, altyapısını oluşturmamız gerekir. Artık sırf bu alana kendini adamış tersanelere, Karadeniz Bölgesi'nde Sakarya sahasına yakın endüstri bölgelerine ihtiyaç olacak. Karadeniz'deki bu buluş tabi ki boru hatlarıyla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye gelecekte, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra ihracatçı olursa zaten altyapısı hazır" şeklinde konuştu.

Gürdeniz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz'deki bu keşif, Doğu Akdeniz'i etkilememeli. Çünkü Doğu Akdeniz'deki olay, sadece enerji olayı değil. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Anadolu'ya sıkıştırılması olayı var. O meşhur Sevr Haritası Türkiye'yi Anadolu'ya iten, İskenderun Körfezi'ne ve Antalya Körfezi'ne hapseden bir alan. Orada da diyelim ki, Sakarya sahası gibi zengin sahalarımız var. Bu sahalar tabiki önemli ama bundan yüz yıl sonra belki hidrokarbon enerjisi olmayacak. Yani enerjinin geçici olduğunu söyleyebiliriz, kalıcı olan jeopolitik konumdur. Sizi eğer Anadolu'ya sıkıştırmaya kalkarlarsa, Türkiye'nin şu an yaptığı gibi 'hayır' dememiz gerekir. Bu bakımdan Doğu Akdeniz'e hiçbir etkisi olmamalı, bir rehavete de sebep olmamalı. Çünkü oradaki mücadele, bizim Akdeniz'den koparılma mücadelemiz."

"Mavi Vatan mücadelesi devam edecek"

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası doğrudur. Libya'daki varlığımız doğrudur. Türkiye'nin Kıbrıs'ta üs kurması çok geç kalınmış bir karardır. Bunu bir an evvel bitirmemiz gerekir. Gazimağusa yakınlarında İskele bölgesinde. Misrata'da Libya'da üs alınması hayati derecede önemlidir, büyük başarıdır. İnşallah devam ettiririz. Önümüzdeki kabaca on-on beş yıl Doğu Akdeniz'le geçecek bunu buradan söyleyebilirim. Biz Karadeniz'de çok büyük rezervler bulsak da, oradan ihracatçı pozisyona geçsek de Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan mücadelesi devam edecektir. Kıbrıs'taki mücadele de devam edecektir. Hegemonya el değiştirirken, hegemonya sonrası düzeni el değiştirmeye çalışıyorlar. Orada da Türkiye'ye biçilen bir rol var. Türkiye o role şuan direniyor. İşin özü budur. Mavi Vatan da o direnişin merkezlerinden biridir."

"Türkiye'yi Dünya'nın merkezine oturtacak bir adım"

Meclis toplantısında konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de Karadeniz'de doğal gaz keşfi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gündeminin en önemli konusu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi. Kamuoyuna da açıkladığımız gibi, bize ait olan sondaj gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz'de olmamız ve daha sonra yaptığımız keşif tarihin akışını değiştiren büyük bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğumuzu açıklaması ve 2023 yılı itibariyle bu doğal gazın kullanılacağını kamuoyuna duyurması, Türkiye'nin enerji alanındaki makus talihini değiştirecek bir gelişmedir. Bu keşif, Türkiye'yi sadece jeopolitik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da dünyanın merkezine oturtacak bir adımdır."

Toplantı, meclis üyelerinin sektörel sorunları da yanıtlanması, dilek ve temennilerle sona erdi. - KOCAELİ