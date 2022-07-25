Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.

Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor. SAT timleri, sahip oldukları yüksek görev bilinci ve "Ben değil, biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan birlik olan SAT timleri, bu tarihten sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm önemli harekatlarında başarıyla görev aldı.

SAT kursiyerleri, 52 haftalık ağır psikolojik ve fiziksel eğitimden geçiyor

1962 yılında açılan ilk SAT Özel İhtisas Kur su'ndan verilen mezunlar ile kurulan SAT Komutanlığı, yarım asırdır deniz komandosu yetiştiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden istekli ve gönüllü subay ve astsubaylar arasından seçilen kursiyerler, 52 hafta süren çok yoğun, ağır psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiyor.

SAT Özel İhtisas Kursu süresince, her ortamda görev yapabilmeleri amacıyla dalış, atış, tahrip, paraşüt, özel keşif ve istihbarat toplama gibi farklı alanlarda, özel harekata dair tüm eğitimler alınıyor.

Bu eğitimlerin yanı sıra kursiyerlerden hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güçlü bir benliğe sahip olması isteniyor.

SAT Özel İhtisas Kursu'ndan başarıyla mezun olan deniz komando unvanına sahip personel, kendilerine verilen her türlü göreve hazır olabilmek amacıyla zorlu eğitimlerine SAT Görev Birimleri'nde ve SAT Timleri'nde de devam ediyor.

Deniz kuvvetlerinin tek paraşütçü komando birliği

Ülkenin, hak ve menfaatlerini korumaya yönelik icra edilen harekatlarda da etkin görev alan timler, savaş dışı harekatın desteklenmesi kapsamında paraşütlü arama ve kurtarma ile muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

SAT timleri, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava unsurları ile ortak faaliyetler yürüterek lazer ile hedef işaretleme ve hedef bilgisi sağlama görevlerini de icra ediyor.

Deniz komandolar, aldıkları bu eğitimler ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli başarıların alınmasında kilit rol oynadı.

Deniz kuvvetlerinin tek paraşütçü komando birliği olan SAT timleri, statik ve serbest paraşüt faaliyetlerini yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde denize su üstü botu atabilen tek birlik olan SAT Komutanlığı personeli, serbest paraşüt kapsamında "HAHO" ile "HALO" yani yüksek irtifa-yüksek açış ve yüksek irtifa-alçak açış ile gece ve gündüz şartlarında tüm hava vasıtalarından atlayış gerçekleştirebiliyor.

"Deniz uzman nişancı" unvanına sahip SAT komandoları 2 bin 500 metreye kadar olan hedeflere, keskin nişancı tüfekleri ile etkili bir şekilde angaje olabiliyor.

SAT'lar, kara ve kıyı birliklerine ve su üstü unsurlarına kendilerine özgü teknik ve taktikler ile havadan, karadan ve su altından veya üstünden intikal ederek gece ve gündüz yaklaşıp, hedeflerini iz bırakmadan etkisiz hale getirebiliyor.

Su üstünden sadece SAT Komutanlığı envanterinde bulunan özel deniz vasıtaları olan ATAK ve SAT botları ile intikal edebilen timler, Mavi Vatan'ın her köşesinde istendiği zaman istendiği şekilde hazır bulunuyor.

Deniz üzerindeki yüksek manevra kabiliyeti ve atış gücüyle ATAK ve SAT botları, SAT'ların gücüne güç katıyor.

AA ekibi, SAT komandolarının zorlu eğitimini görüntüledi

AA ekibi, Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı bünyesindeki SAT timlerinin Beykoz'daki bazı eğitimlerini ve gruba dahil olabilmek için zorlu eğitimden geçen kursiyer subay ve astsubayların faaliyetlerini görüntüledi.

SAT komandolarının güne fizik kondisyon yaparak başladığı eğitimler, karada veya denizde kimi zaman 1 saati aşan kardiyo egzersizleri kimi zaman ise yüksek yoğunluklu antrenmanlarla devam etti.

Spor faaliyetleri sonrasında kursiyerler, kimi zaman birkaç saat kimi zaman günlerce süren planlı eğitimlere katıldı.

Uzman eğitmen kadrosunun liderliğinde zorlu bir eğitime tabi tutulan kursiyerler, eğitim alanındaki hedefleri ateşli silahlarla tam isabet vurdu. Atış eğitimleri, SAT Özel İhtisaslı personelin aldığı nitelikli eğitimler neticesinde her türlü silahı çok etkili şekilde kullanabildiklerini ortaya koydu.

Eğitim faaliyetleri sırasında, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yapan ve meskun mahal baskını gerçekleştiren SAT komandoları ayrıca uçaktan paraşütle denize atlayarak, su altı yüzücüleriyle hedefe gizlice ulaşma görevini de başarıyla icra etti.