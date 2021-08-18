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"Mavi Vatan"ın koruyucuları MİLGEM'in motorlarının bakımı TEI'de yapılacak - Son Dakika

"Mavi Vatan"ın koruyucuları MİLGEM'in motorlarının bakımı TEI'de yapılacak

18.08.2021 14:41

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), İstanbul'da devam eden Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) General Electric (GE) ile imzalanan mutabakatla, Milli Gemi'de (MİLGEM) kullanılan LM2500 motorlarının bakım ve onarımının yanı sıra parçalarının tamirini de yapacak.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), İstanbul'da devam eden Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) General Electric (GE) ile imzalanan mutabakatla, Milli Gemi'de (MİLGEM) kullanılan LM2500 motorlarının bakım ve onarımının yanı sıra parçalarının tamirini de yapacak.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, uçak motorlarından farklı olarak "türev motor" diye adlandırılan deniz ve endüstriyel motor uygulamalarına da ilgi duyduklarını, bu alana da ürün ve hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Deniz ve endüstriyel motorların farklı parçalarını üretip dünya pazarına sattıklarını anlatan Akşit, şu bilgileri paylaştı:

"Bu motorların bakım ve onarımına özel ilgimiz var. IDEF'te bununla ilgili yeni bir aşamaya geçiyoruz. General Electric tarafından üretilen, 'CF6' dediğimiz Airbus A300 serisinin motoru var. Bu motorun gemiye uyarlanmış haline 'LM2500' deniliyor. 25 megavat güç üretiyor. Bu motor tek başına 25 bin evin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güç üretiyor. Motorun bazı parçalarını TEI olarak üretiyoruz. Türkiye LM2500 motorlarıyla MİLGEM'lerle tanıştı, MİLGEM'lerde kullanılıyor. Ayrıca BOTAŞ ve TANAP da doğal gaz boru hatlarında gazı basan kompresörlere güç vermek için bu motorları kullanıyor. TEI olarak LM2500 motorlarının hem parça üretimi hem de bakım onarım işleriyle ilgileniyoruz."

"Dünyada bu motorlara bakım yapma yetkisi olan sadece 6 merkez var"

"CF34" olarak adlandırılan daha küçük ve bölgesel jet uçaklarının kullandığı motorların bulunduğunu aktaran Akşit, bu motordan türetilmiş gemilerdeki uygulamalarına "LM500" denildiğini dile getirdi.

"LM500" motorlarının da yaklaşık 5 megavat güç ürettiği bilgisini veren Akşit, şöyle devam etti:

"Bu motorların hem parça üretiminin hem de bakımlarının Türkiye'de yapılması konusunda, bu yeteneklerin Türkiye'ye kazandırılması için gayret gösteriyoruz. Gemi motorlarında şu ana kadar Türkiye'de kazanılmış komple bir bakım ve onarım kabiliyeti yok. IDEF'te de General Electric ile bu konuda bir mutabakat imzaladık. Mutabakatta TEI olarak LM2500 motorlarının ve LM500 motorlarının bakım, onarım ve revizyon hizmetlerini yapma ve parçalarını alıp satma yetkilerini GE'den alıyoruz. Dünyada bu motorlara bakım yapma yetkisi olan lisanslı sadece 6 merkez var. Donanmamızın kullandığı bu motorlardan bakım ihtiyacı olanlar tabii ki var. Bunların bakımlarını yurt dışında yaptırmak zorunda kalıyoruz. En son birkaçını Yeni Zelanda'daki bir bakım merkezine göndermek zorunda kaldık. General Electric ile IDEF'te yaptığımız anlaşmayla beraber MİLGEM'de LM2500 ve bazı deniz araçlarında kullanılan LM500 motorlarının bakımını yapabilen dünyada 7'nci merkez olacağız. IDEF'te General Electric ile imzaladığımız bu anlaşma bize sadece motoru sökme takma, bakımını yapma yetkisi değil, aynı zamanda parçaları tamir etme yetkisi de veriyor."

"LM2500 motorlarının yüzde 50 üzerindeki parçasını üretebilecek konumdayız"

Prof. Dr. Akşit, LM2500 motorunun MİLGEM'lerde kullanıldığını belirtti. Şu an 35 civarında motorun faal halde olduğunu vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"MİLGEM'ler üretildi, motorları takıldı ve yüzüyorlar. Bunların bakım ihtiyaçları var. Önümüzdeki 10 yıla baktığımızda bu sayının 2 katı kadar hatta daha fazla, 100'e doğru yaklaşacağını öngörüyoruz. Çok ciddi sayıda motor faal halde olacak ve bakımı yapılacak. Bu anlaşma TEI'ye önümüzdeki 20 yılda 300 milyon dolar kadar bir iş hacmi getirecek. 'Mavi Vatan'daki bu gemiler ve motorlarla ilgili parça tamiri, motor tamiri ve bakım hizmetlerinin dışında TEI olarak şu anda da bu motorların parçalarını üretiyoruz ve satıyoruz. LM2500 motorunun 40 farklı parça grubunda 100'e yakın değişik parça varyasyonu üretiyoruz ancak 200'ün üzerinden farklı parçayı üretebilecek yeteneğe sahibiz. LM2500 motorlarının yüzde 50 üzerindeki parçasını üretebilecek konumdayız."

General Electric, Mavi Vatan, Türkiye, TEI, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Mavi Vatan'ın koruyucuları MİLGEM'in motorlarının bakımı TEI'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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