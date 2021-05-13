"Mavi Vatan"ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde - Son Dakika

"Mavi Vatan"ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde

13.05.2021 11:09

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli ve milli çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görevli personel ile gemideki amfibi deniz piyadeleri Ramazan Bayramı'na vatan nöbeti tutarak giriyor.

Türkiye'nin göz bebeklerinden olan, 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretilen TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton şeklinde dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıyabiliyor.

İkmal yapmadan 30 gün denizde kalabilen, 5 bin deniz milinden fazla yol alabilen TCG Bayraktar, geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor.

Gemideki görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdüren bahriyeliler ile TSK'nin hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğuna rağmen "Mavi Vatan"da görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nda Foça Limanı'nda demirli bulunan TCG Bayraktar'da görevli Mehmetçik, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor.

Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gemideki askerler kendi aralarında bayramlaşırken Ege'deki hareketliliği de dakika dakika izliyor.

TCG Bayraktar'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen bayramlaşma töreninde de maske takıp sosyal mesafeye dikkat eden askerler, tokalaşmadan komutan ve arkadaşlarının bayramını kutladı.

"Daima hazır olarak, görevimizin başındayız"

TCG Bayraktar Komutanı'nın personele hitabında ise TCG Bayraktar ailesi olarak birlik ve beraberliğin güçlendiği çok özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'nı, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile kutlamanın mutluluğuna vurgu yapıldı.

Bayramların toplumu birleştiren, güçlü aile bağlarını pekiştiren, kardeşliği sağlamlaştıran atmosferine dikkati çeken Gemi Komutanı, personeline hitabında şunları kaydetti:

"Biz denizciler, bugün, yuvamız olarak kabul ettiğimiz gemimizde, ailelerimizin ve ulusumuzun tüm fertlerinin destek ve sevgisini yanımızda hissederek Türkiye'nin Mavi Vatan ve dünya denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak üzere verilecek her görevi, her zaman ve her şartta, başarıyla yerine getirmek için daima hazır olarak görevimizin başındayız. Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız bu güzel bayram günü vesilesiyle başta Ulu Önderimiz ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize emanet ettikleri vatanımızın yılmaz bekçileri olacağımızı ifade ediyor, siz değerli personelimin ve ailelerimizin, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

AA muhabirine gemiyle ilgili bilgi veren Silah Subayı Yardımcısı ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi harekat icra edebilen en büyük tank çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar'ın 22 Nisan 2017'de hizmete girdiğini söyledi.

Gemi hakkında bilgi veren Silah Subayı Yardımcısı, "Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemileri, yerli ve milli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, bünyesinde bulundurduğu süratli çıkarma araçları, helikopter harekatı icra edebilme yeteneği ile amfibi harekatlarda, afet ve acil durumlarda insani yardım görevlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve kabiliyettedir." diye konuştu.

Ramazan Bayramı, TCG Bayraktar, Mavi Vatan, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Son Dakika Haberleri
12:22 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı
12:21 Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
12:00 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor
11:58 Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
11:35 Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
11:31 Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı
11:13 Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar
Ender bitki türü olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira Ender bitki türü olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira         
12:25
Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi         
12:22
10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor         
12:00
Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak         
11:56
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi         
09:39
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 12:31:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Mavi Vatan"ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement