Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı - Son Dakika
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Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı

02.04.2022 23:31
Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk iftarını yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk iftarını yaptı.

AA ekibi, TCG Salihreis'te görevli kahraman bahriyelilerin mavi vatan nöbetindeki ilk iftar heyecanını görüntüledi. Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken dinlenmekte olan diğer askerler ise iftar masasını hazırladı.

TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı, yaptığı konuşmada, personelin ramazan ayını kutladı. Doğukanlı, şunları söyledi:

"TCG Salihreis ailesi olarak milletimizin destek ve sevgisiyle Türkiye'nin mavi vatan ve dünya denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak üzere, verilecek her görevi, her zaman ve her şartta başarıyla yerine getirmek için görevimizin başındayız. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanet ettikleri vatanımızın, yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Bu bilinç ve inançla, ramazan ayının ilk iftarında beraber olduğumuz değerli personelimizin ve ailelerimizin ramazan ayı mübarek olsun."

Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte iftar yapan bahriyeliler, daha sonra vatan nöbetine devam etti.

Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı
Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı
Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı
Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı

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Albay, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi vatan nöbetinde bahriyeliler ilk iftarını yaptı - Son Dakika


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