Mavi Vatan Tatbikat'ına Katılan Savaş Gemileri, İstanbul Boğazı'nda
38 dakika önce
Mavi Vatan Tatbikat'ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçiyorMavi Vatan Tatbikat'ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor.
Mavi Vatan Tatbikat'ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Mavi Vatan Tatbikat'ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor. Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiler kılavuz gemi eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini sürdürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:38 Kaynak: İHA
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