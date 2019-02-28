Mavi Vatan Tatbikatı'nda Hedefler 12'den Vuruldu
41 dakika önce
Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın Ege etabında top atışları ile karada belirlenen hedefler imha edildi.
Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın Ege
etabında top atışları ile karada belirlenen hedefler imha edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından Karadeniz
, Akdeniz
ve Ege Denizi
'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Devam eden tatbikat heyecanlı anlara sahne oluyor. Ege Denizi'nde icra edilen tatbikat kapsamında, senaryo gereği karada belirlenen noktalara top atışları gerçekleştirildi. Gece saatlerinde firkateynlerin ateşledikleri toplar hedefleri tam isabetle imha etti. Türk askeri Mavi Vatan olarak kabul ettiği denizlerde de maharetini ve kabiliyetlerini başarı ile sergilediği tatbikat, programlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
(Burak Can
Tokyürek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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