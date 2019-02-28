Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan Tatbikatı'nda Savaş Gemileriyle Top Atışı (4)

Mavi Vatan Tatbikatı'nda Savaş Gemileriyle Top Atışı (4)

50 dakika önce

F16 UÇAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİCumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü eğitimlerle devam ediyor.

Mavi Vatan Tatbikatı'nda Savaş Gemileriyle Top Atışı (4), System.String[]
F16 UÇAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü eğitimlerle devam ediyor. Tatbikatta senaryo gereği düşman F16 savaş uçakları Türk donanmasına alçak uçuş yaparak tacizde bulundu. Türk donanmasına ait fırkateyn hava tehdidi oluşturan iki F16 uçağını, SM1 füzeleriyle etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta daha sonra iki fırkateyn arasında malzeme aktarımını sağlamak amacıyla posta eğitimi gerçekleştirildi. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı TCG Gediz fırkateyni, tatbikat kapsamında TCG Gaziantep fırkateynine yanaştı. Aralarında belirli bir mesafe oluşturan ve aynı hızla seyreden fırkateyler arasında halatla bağlantı kuruldu. TCG Gediz fırkateyni posta ekibi, hazırladığı postayı TCG Gaziantep fırkateynine gönderdi. Posta aktarımının başarıyla sağlanmasının ardından TCG Gediz fırkateyni bölgeden ayrıldı.

Uçak tacizinin etkisiz hale getirilmesi ve posta eğitiminin tamamlanmasıyla, tatbikatın ikinci günü sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:22 Kaynak: DHA

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