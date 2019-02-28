Mavi Vatan Tatbikatı'nda Savaş Gemileriyle Top Atışı (5)
59 dakika önce
GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDIMavi Vatan tatbikatı kapsamında gündüz yapılan atışların ardından hava karardıktan sonra da kara bombardımanı atışları gerçekleştirildi.
GECE KARA BOMBARDIMANI ATIŞI YAPILDI
Mavi Vatan tatbikatı kapsamında gündüz yapılan atışların ardından hava karardıktan sonra da kara bombardımanı atışları gerçekleştirildi. Tahrip gücü yüksek 125 milimetre çapında top mermileriyle atış yapıldı. Atışlar TCG Heybeliada
ve TCG Burgazada Milgem korvetleri, TCG Martı Hücümbotu, TCG Barbaros, TCG Oruçreis ve TCG Kemalreis
Firkateynleri 10'ar top attı. 14 kilometre uzaklıkta bulunan küçük adaya yapılan atışlarda hedeflerin tümü vuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:45 Kaynak: DHA
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