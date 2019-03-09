Mavi Vatan Tatbikatı'ndan Dönen Gemiler Boğazdan Geçiyor (1)
40 dakika önce
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İstanbul DHA 103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İstanbul
DHA
103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz
'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı
'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Köprü altından geçen gemiler
-Gemilerden detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:36 Kaynak: DHA
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