Mavi Vatan Tatbikatı'ndan Dönen Gemiler Boğazdan Geçiyor (1)
17 dakika önce
103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:54 Kaynak: DHA
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