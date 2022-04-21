'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3) - Son Dakika
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'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)

21.04.2022 15:07
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)

2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Tatbikat, TCG Salihreis fırkateyninin 19 pare top atışı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tatbikatı izlediği TCG Kemalreis fırkateyni selamlamasıyla başladı ardından Sualtı Savunma (SAS) timinin taktik pençe harekatı başladı. Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı.

ADADAKİ HEDEFLER TAHRİP EDİLDİ

Tatbikat, Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri tahrip etmesiyle devam etti. Bir tim helikopterden suya atlarken, başka tim su altı intikal aracıyla bölgeye geldi. Bu timlere, helikopterden paraşütlerle adaya inen tim eşlik etti. Timler, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri SAT botlarıyla tahrip etti. Daha sonra adaya Türk bayrağı çekildi.HELİKOPTERDEN GEMİYE İNDİLERArdından SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle 'fast rope' tekniğiyle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi ardından helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına, torpido hücumu yapıldı. Son olarak Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi.Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsuru, geçit töreninde Akar'ın içinde bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamladı.Davut CAN/ Muğla (MARMARİS),

'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3)
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'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na demir attı Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na demir attı

Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris, Tatbikat, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3) - Son Dakika
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