'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (3) - Son Dakika

2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Tatbikat, TCG Salihreis fırkateyninin 19 pare top atışı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tatbikatı izlediği TCG Kemalreis fırkateyni selamlamasıyla başladı ardından Sualtı Savunma (SAS) timinin taktik pençe harekatı başladı. Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı.

ADADAKİ HEDEFLER TAHRİP EDİLDİ