Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan Tatbikatına Katılan Gemilerin 3. Köprüden Geçişi (Aktüel Görüntü)

Mavi Vatan Tatbikatına Katılan Gemilerin 3. Köprüden Geçişi (Aktüel Görüntü)

29 dakika önce

103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Mavi Vatan Tatbikatına Katılan Gemilerin 3. Köprüden Geçişi (Aktüel Görüntü), System.String[]
103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi  sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul Boğazı, Güncel
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