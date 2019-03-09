Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan Tatbikatına Katılan Gemilerin Beşiktaş'tan Geçişi (Aktüel Görüntü)

Mavi Vatan Tatbikatına Katılan Gemilerin Beşiktaş'tan Geçişi (Aktüel Görüntü)

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ- Çağatay KENARLI - Ail AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN - Yılmaz BEZGİN - İsa ALMAÇALIR- İstanbul DHATürkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı tamamlayan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Mavi Vatan Tatbikatına Katılan Gemilerin Beşiktaş'tan Geçişi (Aktüel Görüntü), System.String[]
Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ- Çağatay KENARLI - Ail AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN - Yılmaz BEZGİN - İsa ALMAÇALIR- İstanbul DHA

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı tamamlayan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

3 denizde 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda Karadeniz'de görevli

TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım firkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemi saat 10.00'da İstanbul Boğazı'na girdi. Peş peşe ilerleyen gemiler havadan da görüntülendi.

Gemiler, Beşiktaş sahilindeki Barbaros Hayrettin Paşa türbesinin önünden geçerken aynı anda selam tutarak, geleneksel denizci düdüğünü çaldı. Gemiler üslerine dönmek üzere Boğaz'dan çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:54 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Boğazı, Güncel
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