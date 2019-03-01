Son Dakika Haberleri: Mavi Vatan Tatbikatında Havadan Gelen Saldırılar Vuruldu

Mavi Vatan Tatbikatında Havadan Gelen Saldırılar Vuruldu

1 saat önce

TÜRK Donanması'nın tüm vurucu güçleri gerçekleştirdiği, 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatının 3'ncü gününde savaş gemileri tahrip gücü yüksek top ve mermilerle havadan gelen saldırıları imha etti.

Mavi Vatan Tatbikatında Havadan Gelen Saldırılar Vuruldu, System.String[]
TÜRK Donanması'nın tüm vurucu güçleri gerçekleştirdiği, 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatının 3'ncü gününde savaş gemileri tahrip gücü yüksek top ve mermilerle havadan gelen saldırıları imha etti.Saros Körfezi'nde bulunan atış alanında senaryo gereği drone ile gemilere terör saldırısı yapıldı. TCG Volkan, TCG Martı, TCG İmbat, TCG Yıldız, TCG Kılıç, TCG Yarbay Kudret Güngör, TCG Oruçreis, TCG Kemalreis ve TCG  Bayraktar firkateynlerine TCG Osmangazi çıkarma gemisinin güvertesinden sırayla droneler saldırı amaçlı firkateynlere yaklaştı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan uçurulan dronelere savaş gemilerinde bulunan hava savunma harbi atış sistemleri radarlarıyla takip edilerek yaklaşık 2 kilometrelik mesafeye geldiğinde gemilerden saldırıyı önlemek amacıyla dakikada 400 mermi atan 25 milimetre çapındaki toplarla dronelere atış yapıldı. Havadan yapılan bu saldırılar imha edilerek droneler etkisiz hale getirildi.

Görüntü Dökümü

-Hava Savunma sistemlerinden dronelere yapılan top ve mermi atışları

-Gemi detayları

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRDİ/ÇANAKKALE-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:36 Kaynak: DHA

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