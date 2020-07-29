Mavi ve yeşilin adresi Sapanca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak - Son Dakika

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle yerli ve yabacı turistlerin ilgi gösterdiği Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde metropol kentlerin stresinden uzaklaşmak isteyenleri bekliyor.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşmeyle iç turizmin tercih edilen gözdelerinden olmayı sürdürüyor.

Göl kenarında inşa edilen yürüyüş ve bisiklet yollarıyla sağlıklı yaşamı eğlence ile buluşturan sahil şeridi, açık hava çay bahçeleri, restoranları ve maviye uzanan iskeleleriyle ziyaretçilerini dinginliğe davet ediyor.

Dağların eteklerinde kurulu küçüklü büyüklü tesislerde yer alan bungalov konaklama ile dinlenme yerlerinde temiz hava ve kaynak sularının keyfini çıkaran tatilciler, zipline, ATV turları, sandal keyfi ve macera parklarıyla da alternatif eğlencelere yönelme fırsatı buluyor.

Dağların yeşilliği eşliğinde kaynak suların gölle buluşma güzergahında yer alan Mahmudiye ve İstanbuldere mahalleleri, ziyaretçiler için çeşitli imkanlar sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, 27 hektar alana kurulu İl Ormanı Tabiat Parkı ise yeşilin içinde maviye açılan kartpostallık manzaralarıyla tatilcilere kent yaşamının stresini unutturuyor.

Günübirlik konaklama, piknik, organizasyon, eğlence, yürüyüş ve dinlenme yerleriyle gelenlere geniş imkanlar sunan Tabiat Parkı, kafe, bungalov evleri, macera parkı, ATV turları ve piknik alanlarıyla eğlenceli anlar yaşatıyor.

Sapanca Gölü'nü kuş bakışı izlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline gelen seyir terası da sosyal donatılarıyla mavi ve yeşili bir arada teneffüs etmek isteyenleri cezbediyor.

"Yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştık"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçede oteller açısından tam bir doluluğun olmadığını ancak müstakil ev, villa ve pansiyonlarda hareketlilik yaşandığını söyledi.

İlçedeki turist hareketliliğin iç piyasaya dayandığını aktaran Yılmazer, "İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa gibi illerden tatilciler Sapanca'yı tercih ediyor. Otelleri saymazsak yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştık." dedi.

Yılmazer, işletmelerin salgın süreci sonrasında turizm hareketliliği açısından hazırlıklarını tamamlandığını anlatarak, Sapanca'nın bu süreci çabuk atlattığını dile getirdi.

Son süreçte dış hatlardaki uçuşların gerçekleşmemesi nedeniyle iç piyasa turizminin ağır bastığını ifade eden Yılmazer, 1 Ağustos itibarıyla yabancı misafirlerin de gelmesiyle ilçe turizminin istenilen seviyelere geleceğini kaydetti.