'Mavi yakalılar' için okul servisi önerisi - Son Dakika

'Mavi yakalılar' için okul servisi önerisi

21.11.2020 10:00
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SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde koronavirüsün daha fazla görüldüğü 'mavi yakalılar' olarak bilinen bedenen çalışan işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi.

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde koronavirüsün daha fazla görüldüğü 'mavi yakalılar' olarak bilinen bedenen çalışan işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi. Prof. Dr. İlhan, "Şimdi okul servisleri olmayacak. Sabah ve akşam saatlerinde okul servisleri devreye alınarak, toplu taşımada kalabalık azaltılabilir" dedi.

İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde mavi yakalıların yoğunlukta olduğu semtler ve organize sanayi bölgelerinde hareketliliğe bağlı olarak koronavirüsün daha fazla görüldüğü belirtildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan da çalışan insanların çok olduğu, çocukların daha fazla olduğu yerlerde koronavirüs enfeksiyonunun daha çok görülmesinin normal olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, insanlar daha çok dışarıda bulunuyorsa, çalıştıkları yerler yaşadıkları yerlere uzaksa, toplu taşımayı daha fazla kullanıyorlarsa bulaş ihtimalinin daha fazla arttığına dikkat çekerek, "Mavi yaka olarak çalışanlar bulundukları yerlerde daha kalabalık çalışıyorlarsa tabii ki enfeksiyon riski de artacaktır. Dışarıda kim daha fazla bulunuyorsa o grupta daha fazla görünüyor. Daha aktif çalışan nüfus ve genç nüfusun çok olduğu yerde koronavirüs hastalarının çok görülmesi de çok beklendik durum. Belediyelerin burada toplu taşıma ile gidilen gelinen yerleri geliştirmesi gerekiyor" dedi.

'OKUL SERVİSLERİ İLE YOĞUNLUK AZALTILABİLİR'Prof. Dr. İlhan, mavi yakalıların özellikle ulaşımda oluşturdukları yoğunluğu azaltmak için 'okul servisi' önerisinde de bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Şimdi okullar olmadığı için servisler de olmayacak. Belediyeler bu okul servisleri ile bir anlaşma yaparak nüfusun yoğunluğunu azaltmaya gidebilirler. Sabah ve akşam saatlerinde servisle kalabalık azaltılabilir. Bir diğer husus esnek ve kademeli çalışmaya geçildi; ama özel sektörün yeterince bu konuya özen göstermediğini düşünüyorum. Özellikle mavi yaka olarak ifade ettiğimiz bedenen çalışan vatandaşlarımız içinde kademeli çalışmanın gelmesi gerekir. Bir arada servisle gidiyorlar, öğlen bir arada yemek yiyorlar, çay arasına bir arada çıkıyorlar ve enfeksiyon riski artıyor. Örneğin 7-8-9 gibi başlansa, farklı zamanlarda servis yoğunluğu olsa, yemek farklı zamanda yense, haftanın farklı günlerinde belli gruplar gidip gelse elbette buradaki enfeksiyon riskini azaltmak mümkün" diye konuştu.'BELEDİYELERİN ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR'

Toplu taşımada ve duraklarda oluşan kalabalığı değerlendiren Prof. Dr. İlhan, "Kışın gelmesiyle toplu taşımada camın kapatılması yoluna gidiliyor. Minibüse bindiğimizde küçücük camı bile açmak inanın koronavirüs bulaşını ciddi anlamda azaltıyor. Evinizdeki ortam havasını temizlemek dahi inanın koronavirüs bulaşını çok azaltıyor. Bu görüntüler tabii hiç istemediğimiz görüntüler. Bunun çözümü yerel yönetimlerde olacak" dedi.

'Mavi yakalılar' için okul servisi önerisi
'Mavi yakalılar' için okul servisi önerisi

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mavi yakalılar' için okul servisi önerisi - Son Dakika


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