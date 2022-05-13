Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, 15 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, 15 Mayıs'ta başlayacak

13.05.2022 16:07
Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, 15 Mayıs'ta başlayacak

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, bu yıl mavi yüzgeçli orkinos avcılığının 15 Mayıs-1 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, bu yıl mavi yüzgeçli orkinos avcılığının 15 Mayıs- 1 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen ve Türkiye'ye yıllık 100 milyon doların üstünde ihracat geliri sağlayan mavi yüzgeçli orkinos avcılığının 15 Mayıs ile 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Türkiye'nin 2017 yılında 943 ton olan mavi yüzgeçli orkinos kotasının 2022 yılı için 2 bin 305 tona çıkarıldığı vurgulanarak, "Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, ülkemizin de içerisinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kurallara ve noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre, bakanlığımızca balıkçı gemilerine tahsis edilen avlanma kotalarına uygun olarak yürütülüyor. Bakanlığımızca kota tahsis edilen balıkçı gemilerinin avlanma kotalarının 1 Temmuz'dan önce dolması halinde kotaları dolan balıkçı gemileri için avcılık sonlandırılacak. 2022 yılı kotası dahilinde orkinoslar, bakanlığımız tarafından belirlenen şartları yerine getirerek avlanma kotası elde eden 26 balıkçı gemisi tarafından avlanılacak. Avlanan orkinosların yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılması ve çiftliklere taşınması gibi işlemlerde kullanılmak üzere 54 balıkçı gemisi de taşıma ve destek faaliyetinde bulunacaktır" denildi.


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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