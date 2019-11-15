Mavibahçe AVM açılışının 4. yılını kutladı

Açıldığı günden bu yana İzmir'de bir çok farklı etkinliği hayata geçiren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 4. yılını görkemli bir geceyle kutladı.



MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinin açılışının üzerinden 4 yıl geçerken, 4. yaş günü için görkemli bir gece düzenlendi. Gece, çok sayıda ismi bir araya getirdi.



MaviBahçe'nin içinde bulunduğu kente önemli katkılarda bulunduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bir yerde alışveriş merkezi açabilirsiniz. Bunun bir çok örneği var; ama içinde bulundunuz kente katkıda bulunmayı düşünmek, bununla ilgili somut bir şeyler yapmak özel bir davranıştır. Bunu gerçekleştirdiklerini söyleyebilecek buna şahit olan insanlardan biriyim" dedi.



"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"



MaviBahçe Yatırımcısı Dr. Selami Özel de, MaviBahçe'nin kültür, eğitim, sanata bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi. Özel, "MaviBahçe bizim için ticari kazanç sağlamanın ötesinde bir anlam ifade ediyor. Belirli bir yaştan sonra insan yalnız para kazanmak için yaşamak istemiyor. Dolayısıyla MaviBahçe vizyonu; yani belediyemizin, kadınların, çocukların yanında olmamız; kültür, eğitim ve sanatın destekçisi olmamız bizim içimizden gelen bir şey. İçimizden geldiği için yapıyoruz. Bizimle iş birliği yapan sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Aynı duygu ve düşüncelerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



"Bu gece bizim için çok anlamlı"



MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Rauf Tan Polat da, "Bu gece bizim için çok anlamlı, MaviBahçe'nin İzmirli olması, İzmir'de olmasından değil. İzmir'in dokusunu, tarzını, değerlerini, anlamını, aşkını ve keyfini taşımasından" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Mustafa Özuslu da, konuşmasında Dr. Selami Özel'in gerek yatırım, gerekse MaviBahçe'deki sosyal sorumluluk projeleri hakkında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Burada herkesin takdirle karşılaması gereken bir hikaye var. Ben böyle vatan evladını alkışlarım sizi de alkışlamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından MaviBahçe'nin sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarına katılan, destek veren 100'e yakın sivil toplum örgütü, belediye, oda ve insiyatiflerin yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi. Öte yandan, MaviBahçe Ormanına destek veren sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlara, MaviBahçe Ormanı için bağışlanan fidan belgeleri hediye edildi. Coşkulu gece, MaviBahçe'nin 4. yaş pastasının kesilmesiyle son buldu. - İZMİR