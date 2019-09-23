MaviBahçe'de Bebek Festivali

Anne adayları keyifli aktivitelerle eğlenirken, bebek bakımı ve sağlığı hakkında önemli bilgiler öğrenecekler.

Hamile anne adayları ve 0-2 yaş annelere özel 12 ayrı seçkin markanın ve ürünün katılacağı festivalde, uzman konuşmacılar ve ebeveyn&anne atölyeleri düzenlenecek.

İzmir'in kalbi MaviBahçe'de birbirinden keyifli aktivitelerle hem eğleneceğiniz hem de bebeğiniz için önemli bilgiler öğreneceğiniz bu festivalde; İngilizce Oyun Grubu, Hamile Pilatesi, Duyusal Kazanım Atölyesi ve Kanaviçe Yapım Atölyesi, Bebek Masajı, Hamile Yogası, Hediyelik Yapım Atölyesi, Beden Parküsyon ve Ritim Atölyesi, Emekleme Etkinliği, Doğum Sonrası Pilatesi, Anne Bebek Yogası etkinlikleri olacak.

Festivalde yer alacak eğitimler:

Deniz Karadeniz - Öpünce Geçmeyen Uflar İçin İlkyardım

Doula Gamze Oruç&Op.Dr. Volkan Serhat Dede - Kolay Doğum Teknikleri

Uzm. Dr. Buğra Han Acar - Aşılar Hakkında Bilinmeyenler/Bebek ve Uyku

Alevhan Koyuncu - Bebeklerde Besleyici Temas ve Dokunmanın Gücü

Astronom&Astrolog Ayça Yalın - Anne Çocuk Astrolojisi

Doula Gamze Oruç&Dr. Devan Demir - Yenidoğana Yaklaşım

Ayşe Öner - Merhaba Güzel Annem

Yasemin Öztürk - Emzirmeye Dair Doğru Bilinen Yanlışlar

Uzm. Dyt. Ceren Batmaz Sarı - Ek Gıdaya Geçiş ve BLW

Dr. Hilal Tuğba Kılıç - 2 Yaş Sendromu

Avukat Funda Karaltı&Doula Burcu Güneş - Doğum Sonrası Sosyal Haklar ve İşe Dönüş

Uzm. Psikoterapist Ferhat Yılmaz&Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Ülkü Ardıç&Oyun Terapisti Pınar Sevim - Okul Öncesi Eğitime Başlama Serüveni .