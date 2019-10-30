Son Dakika Haberleri: MaviBahçe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Son Dakika Güncel MaviBahçe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MaviBahçe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

15 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Alışveriş ve Yaşam Merkezi MaviBahçe'de opera ve bale sanatçıları muhteşem bir konser verdi.

MaviBahçe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu, System.String[]

Cumhuriyet Konseri'niizleyen ziyaretçiler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Milli bayramlarda yaptığı kutlamalarla adından söz ettiren Mavibahçe Alışveriş Merkezi bu yılda geleneği bozmadı. Ziyaretçilerinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlik, coşku dolu ve renkli gösterilere sahne oldu. Kent meydanına kurulan sahnede DevletOpera ve bale sanatçılarının verdiği özel kanser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bir çok eserin seslendirildiği etkinlik finalindeziyaretçiler, İzmir Marşı ve 10.Yıl Marşı'nı opera sanatçılarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

TEK YÜREK OLUP KENETLENDİK

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, açıldığı günden bu güne kadar özellikle resmi bayramlarda coşkuyu ve gururu en üst seviyede yaşatan etkinliklere imza atıyor. Devlet opera ve bale sanatçıları ile işbirliğinde düzenlenen konser ve özel geceler İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü gibi tarihlerde kutlama ve anma etkinliklerini geleneksel hale getiren MaviBahçe, bu sayede milli ruhun ve gururun en üst seviyede yaşanmasını sağlıyor. Özellikle bu özel günlerimizde tek yürek olarak kenetlenip aynı duyguları hissetmenin bizi birbirimize daha da yaklaştırdığını ifade eden MaviBahçe yetkilileri bu coşkunun hep birlikte yaşanacağı etkinliklere önümüzdeki senelerde de devam edeceklerini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:32 Kaynak: Bültenler
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