Son Dakika Haberleri: MaviBahçe'de hazine avı yarışmasına yoğun ilgi
Son Dakika Güncel MaviBahçe'de hazine avı yarışmasına yoğun ilgi

MaviBahçe'de hazine avı yarışmasına yoğun ilgi

32 dakika önce

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Hazine Avı Yarışması'na gençler yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan takımlar, hazineye giden yolda kıyasıya bir mücadelenin içine girdi.

MaviBahçe'de hazine avı yarışmasına yoğun ilgi, System.String[]

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hazine avı coşkusu yaşandı. Hazine Avı Yarışması'na katılan 400 genç, MaviBahçe Kent Meydanı'ndan hazine avına çıktı. AVM'nin farklı noktalarındaki ipuçlarını değerlendiren takımlar, hazineye ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Heyecan verici anların yaşandığı yarışmada, güzel bir gün geçiren gençler, etkinliğe ev sahipliği yapan MaviBahçe AVM yetkililerine teşekkür etti. Yarışmada birinciye 1000 tl, ikinciye 750 tl, üçüncüye ise 500 TL hediye çeki verildi.

Kule Sakinleri Ekibi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışma sonunda ; Mert Şirin, Osman Semih Özmert'ten oluşan grup birinci, Fatma Uygun, Efe Can Güleç, Enes Talha Tükez'ten oluşan grup ikinci, Ayşen Dikici Ersan, Saygın Ersan, Yunus İnce, Gülay İnce'den oluşan grup ise üçüncü oldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:41 Kaynak: Bültenler
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