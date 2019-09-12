MaviBahçe'de 'Şehre Dönüş Buluşması'

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İzmir'e dönüşü 'Şehre Dönüş Buluşması' ile kutluyor. 'İzmir'e dönüş Mavibahçe'de kutlanır' sloganıyla 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte konserler, eğlenceli oyunlar ve turnuvalar düzenlenecek.



Yazın bitişi ve okulların açılmasıyla birlikte şehre dönüş başlarken, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi kente dönüşe özel bir etkinlik programı hazırladı. MaviBahçe Kent Meydanı'nda 15 Eylül Pazar günü tüm gün boyunca sürecek etkinlikler, İzmirliler'e neşeli ve eğlenceli saatler yaşatacak. Dart turnuvası, kutu oyunları ve langırt oyunu ile heyecanlı saatler yaşayacak İzmirliler, saç tasarım, festival makyajı ve geçici dövme stantlarında da her tarzda birbirinden farklı stile sahip olabilecek ve festival heyecanını yaşayacak. Meydanda düzenlenecek 'tezgah konseri' ile eğlence doruğa çıkacak. MaviBahçe sosyal medya hesaplarından yürütülen yarışmaya katılanlar, etkinlik günü ünlü şarkıcı Emre Aydın ile tanışma ve fotoğraf çektirme şansını yakalayacak. Katılımın ücretsiz olduğu Şehre Dönüş Buluşması ünlü şarkıcı Emre Aydın konseri ile final yapacak. Saat 20.00'de MaviBahçe Kent Meydanı'nda sahneye çıkacak Aydın, canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. - İZMİR