MaviBahçe'de Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Karşıyaka Oda Orkestrası'nın (KODA) konseri İzmirlileri coşturdu.



Ünlü şef Rengim Gökmen'in yönettiği konserde, İzmir Operası Solisti ve KODA Sanat Danışmanı Teyfik Rodos'un seslendirdiği şarkılarla izleyiciler adeta kendinden geçti. Şölen havasında geçen gecede, klasik müzik eserlerinin yanı sıra, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi. Müzikseverlerin de hep bir ağızdan zafer türküleri söylediği gecede Zafer Bayramını, Karşıyaka'ya yakışır bir coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "30 Ağustos, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan, ezilenlerin dünyasına esin ve cesaret veren eşsiz bir zaferdir. 97. yılında, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kadınıyla erkeğiyle bu destanı yazan atalarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.



"İçimde İzmir var" sloganıyla yola çıkan alışveriş ve yaşam merkezi, açıldığı günden bu yana şehrin kültürüne, dokusuna, ekonomisine değer ve canlılık katan organizasyonlara imza atıyor. Merkez, konser ve gösterilerin rahatça yapılmasına imkan sağlayan mimari özellikleri, yeşil ve geniş peyzajı, Kent Meydanı ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanat, müzik ve dansa verdiği önemi kendi bünyesinde bulunan atölyeler ile destekleyen MaviBahçe bünyesinde, ayrıca çocukların eğitim aldığı çocuk korosu bulunuyor. - İZMİR