Son Dakika Haberleri: Mavide Buluşalım' Projesi

Mavide Buluşalım' Projesi

1 saat önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı 'Mavide buluşalım' projesinin ikinci buluşması Expo 2016 Antalya'da gerçekleşti.

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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı 'Mavide buluşalım' projesinin ikinci buluşması Expo 2016 Antalya'da gerçekleşti.

İlk olarak Küçük Balık Dedektiflerleri eğitimi alan çocuklar daha sonra oltalarını alıp balık tuttular ve tuttukları balıkları yaşam alanlarına geri bırakarak sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Proje sayesinde çocuklara, balık çeşitlerini, amatör balık avcılığı kurallarını, deniz canlılarını, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkilerini, sürdürülebilir su ürünleri avcılığını öğrenecek. Bu sayede çocuklara, doğa ve deniz sevgisi aşılanmış olacak.

Projeye Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen katılarak çocuklarla birlikte balık tuttular. Program sonunda çocuklara Vali Karaloğlu sertifikalarını ve balık dedektifi kimliklerini verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

Expo 2016 Antalya, Antalya, Güncel
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