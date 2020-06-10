Mavide Kal Online Sualtı Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar açıklandı

Hakan Başar 'ın "Makro", "Geniş açı" ve "Modelli geniş açı" kategorilerinde birinciliği elde ettiği yarışmada "Batık" kategorisinde Murat Kaptan, "Balık" kategorisinde de Taner Atılgan'ın fotoğrafları ilk sırada yer aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerin ertelendiği dönemde çalışmaların on-line platformdan sürdürüldüğü belirtildi.

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