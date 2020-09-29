'Mavide Kal Sualtı Video Yarışması on-line düzenlenecek

Türkiye Sualtı Federasyonu, 'Mavide Kal Sualtı Video Yarışması'nın on-line düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, CMAS 2 yıldız ve denkliğinde dalış brövesi sahibi olanların katılabileceği yarışma, "film", "kısa film" ve "düzenlenmemiş film" kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Her kategoride ilk üç dereceyi alan katılımcılar, madalya ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak için 30 Ekim'e kadar "mavidekal.online" web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.