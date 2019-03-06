Son Dakika Haberleri: Mavigül Şiir Kitabını Alın, Cerebral Palsy'lilere Destek Olun

Mavigül Şiir Kitabını Alın, Cerebral Palsy'lilere Destek Olun

2 saat önce

Cerebral Palsy Türkiye, yazar ve matematik öğretmeni Tamay Önal Polat öncülüğünde 35 şairin şiirleriyle harmanlanan Mavigül şiir kitabıyla anlamlı bir projeye daha imza attı.

Mavigül Şiir Kitabını Alın, Cerebral Palsy'lilere Destek Olun, System.String[]

Boyut Yayıncılık'ın desteği ile basılan, umut dolu şiirlerin bir arada bulunduğu Mavigül şiir kitabının geliri, Cerebral Palsy Türkiye'ye bağışlanacak.

Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerine tes¸his, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sagˆlayan ve Cerebral Palsy'li bireylerin meslek sahibi olmaları ve hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacı ile gerekli faaliyetlerde bulunan Cerebral Palsy Türkiye, yazar ve matematik öğretmeni Tamay Önal Polat öncülüğünde 35 şairin şiirleriyle harmanladığı Mavigül şiir kitabıyla anlamlı bir proje hazırladı.

Cerebral Palsy Türkiye'nin şairleri konuşamayan, yürüyemeyen ve sadece sağ elinin üç parmağını kullanabilen Nilgün Acar, akülü sandalye kullanan, yutkunamayan ve çiğneyemeyen Olcay Akbay ve 35 yazar birbirinden güzel şiirlerini Mavigül şiir kitabında bir araya getirdi.

Boyut Yayıncılık'ın desteği ile basılan, umut dolu şiirlerin bir arada bulunduğu Mavigül şiir kitabının geliri, Cerebral Palsy Türkiye'ye bağışlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:34 Kaynak: Bültenler

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