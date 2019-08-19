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Mavikent Mahallesi'ne yeni sosyal donatı alanları

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne yapılan sosyal donatı alanlarının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Mavikent Mahallesi'ne yeni sosyal donatı alanları, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne yapılan sosyal donatı alanlarının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde Şahinbey ilçesine kazandırılan Mavikent Mahallesi'nin gelişimi hızla devam ediyor. Cami, okul, park gibi ihtiyaçların karşılanmasının ardından sosyal donatı alanlarının, yapım çalışmaları hızla sürüyor.

İnşaat çalışmaları son aşamaya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nin hızla geliştiğine dikkati çekerek, "Mavikent Mahallemiz bizim dönemimizde kurduğumuz ve her şeyi ile yakından ilgilendiğimiz bir mahallemiz. Okulları, konutları, camisi, çarşısı, kapalı pazaryeri ve sanayi sitesiyle modern bir yaşam alanı. Şimdi de düğün salonu, sağlık ocağı, sağlık merkezi, 112 acil merkezi, ticari alanlar ve altında da kapalı otopark olmak üzere yeni bir sosyal donatı alanı yapıyoruz. İnşaat çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi. - GAZİANTEP
Şahinbey, Mavikent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
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