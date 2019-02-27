Mavikent Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.Ş.'nin toplu iş sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.Ş.'nin toplu iş sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.



Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen 2. oturum görüşmelerine devam edildi. Toplantıya Mavikent A.Ş. Genel Müdürü Fazıl Tamer, belediye temsilcileri, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı karşılıklı iki tarafın olumlu görüş ve önerileri çerçevesinde geçerken, 3 yıllık toplu iş sözleşmesinin görüşmelerine devam edileceği de kaydedildi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, Bin 40 Kişi Başvurdu

Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı

Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor