Son Dakika Haberleri: Mavileri Giyip, Otizme Farkındalık İçin Yürüdüler

Mavileri Giyip, Otizme Farkındalık İçin Yürüdüler

58 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşle otizme dikkat çekildi.

Mavileri Giyip, Otizme Farkındalık İçin Yürüdüler, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşle otizme dikkat çekildi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte otizme dikkat çekildi. Yürüyüşe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi, Özel Eğitimciler Derneği ÖZ-DER, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği destek verdi.

"Otizm İçin Sende Mavi Giy" sloganıyla yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Otizmli çocuklar, aileleri, dernek yöneticileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte Otizm Spektrum Bozukluğunda sembol renk olarak kabul edilen turkuaz mavisi kullanıldı. Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndan bando eşliğinde başlayan yürüyüş kent meydanı alanında son buldu. Özel çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla farkındalık oluşturdu. Özel çocuklara bisikletliler de eşlik etti.

Kent meydanında özel çocuklar için önemli etkinlikler yapıldı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Kent Meydanı'ndan radyo yayını yapıldı. Program'a Dj'lerle tanışma hayali olan Otizmli Muhammet Emirhan Güngör de katıldı. Otizmli Ermirhan, Alem Fm canlı yayın aracından farkındalık için radyo yayını yaptı. Alanda Otizmli Annesi Münevver Kıral Yinanç'ın günün anlam ve önemini belirten duygulu konuşması otizmli çocuğu olan ailelere cesaret verdi. Ardından bir otizmli olarak Muhammet Emirhan Güngör yaşadıklarını ve tecrübelerini paylaştı. Program KOÇ-DER Otizmli Çocuklar Ritim Grubu Gösterisi ve bağlama dinletisinin ardından gökyüzüne mavi balonların uçurtulmasıyla sona erdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:59 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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