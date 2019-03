Mavinin iki tonu

Solo dominasyon





2018 yılında bisiklet dünyasında birçok önemli olay oldu, unutulmaz zaferler kazanıldı. Örneğin Chris Froome’un eşsiz Giro d’Italia zaferi ve üç büyük turun üç Britanyalı tarafından kazanılması 2018 denince bisikletseverlerin akıllarına ilk gelecek şeyler. Fakat sezon sonunda en çok konuşulan konu, Quick-Step Floors takımının yılı tam 73 zaferle kapatmasıydı.



Bu yılki adıyla Deceuninck Quick-Step, 2018’deki adıyla Quick-Step Floors takımı; belki 2009 yılında HTC Columbia takımının elde ettiği 84 galibiyeti yakalayamadı ama 2014 yılında kendilerinin elde ettiği 61 galibiyeti açık ara geçtiler. Yaptıkları işi değerli kılan bir başka boyut ise, bunu pelotonun zenginleştiği, üst düzey sprinter sayısının oldukça arttığı bir dönemde yapmış olmalarıydı.



Söz konusu 73 galibiyet, 14 farklı bisikletçi tarafından paylaşıldı. Aslan payı, yılı 18 etap zaferiyle kapatan İtalya şampiyonu Elia Viviani’deydi.



Belçika takımı yeni sezona yeni bir sponsor bularak ve isim değiştirerek girdi. Fernando Gaviria ve Maximilian Schachmann gibi iki önemli bisikletçiyle yollarını ayırdılar. Fakat “kurt sürüsü” anlamına gelen “Wolfpack” lakabının hakkını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da veriyorlar. Sezonun ilk iki ayında tam 18 galibiyet elde ettiler.





Benim neyim eksik?





Quick-Step yeni sezonda da zaferlerine devam etmesine ediyor fakat bu yıl pelotonun ön tarafında onlar kadar aktif bir takım daha var: Belçikalı Quick-Step’in 18 zaferine karşılık 19 galibiyet elde eden Kazakistanlı “ Astana Pro Team”.



Astana takımı, Kazakistan devletinin sahip olduğu bir ulusal varlık fonu tarafından finanse ediliyor. 2007’den beri pelotonda izlediğimiz açık mavi formalı takımın şu ana kadarki en başarılı dönemini geçirdiğini söylemek mümkün. Bu yıla kadar en çok zafer yaşadıkları yıllar 2015 ve 2016 yılları. Her iki yılda da 34 galibiyetle kapatan Astana, 2019’da bunun çok daha fazlasını elde edecek gibi gözüküyor.





Blue is the new sexy





Sezonun ilk iki ayında podyumun tepesinde çoğunlukla mavi bir mayo görüyoruz. Bu mavi bazen laciverde yakın koyu, bazen ise turkuaza yakın açık bir mavi oluyor. Beşi tek günlük yarış, 13’ü etap galibiyeti olmak üzere 18 zafer yaşayan Quick-Step’in koyu mavi formasına karşılık 17’si etap, ikisi genel klasman galibiyeti olmak üzere 19 zafer yaşayan Astana'nın açık mavi forması "en iyi mavi" mücadelesini sürdürüyor.



Fakat burada bir ayrıma gitmek gerekiyor: Astana her ne kadar Quick-Step’ten bir galibiyet sevinci fazla yaşasa da “Wolfpack”in aldığı galibiyetlerin daha değerli olduğunu söylemek mümkün.



Quick-Step, en üst seviye yarışlar olan “World Tour” seviyesindeki tek günlük yarışlarda üç kez zafere ulaşırken, yine World Tour seviyesindeki çok etaplı yarışlarda beş kez etap galibiyeti elde etti. Buna karşılık Astana; çok günlük World Tour yarışlarında dört kez podyumun tepesinde yer aldı, tek günlük bir yarış ise kazanamadı. Ancak Kazakistan takımının biri Murcia Turu’nda, diğeri ise Rwanda Turu’nda olmak üzere iki kez genel klasmanda zirvede yer aldığını söyleyelim.





Devamı gelecek mi?





Deceuninck Quick-Step, geçtiğimiz yıl elde ettiği 73 galibiyet ile bize bu sezonki başarılarının devamını vadedebiliyor. Sürdürülebilirlik konusundaki soru işaretleri Astana cephesinde yoğunlaşmış durumda. Mükemmel bir ilk iki ay geçiren Astana galibiyetlerinin devamını getirirse, formalarında mavinin iki farklı tonunu taşıyan bu takımarın kıyaslamaları sezonun devamında sıkça yapılacaktır.





Hazırlayan: Enes KANBUR