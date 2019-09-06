Maviş'ten yoğun Ankara mesaisi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, TBMM tatile girmesine rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Haftayı Ankara'da Sinop yatırımlarını takip ederek geçiren Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra birçok genel müdür ve yetkiliyle görüşme gerçekleştirdi.



Sinop meydan projesi için önemli adım



Ankara temasları kapsamında ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret eden Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Valiliğinin TOKİ tarafından yapılacak yeni hizmet binasına taşınarak Sinop meydan projesinin hayata geçmesine ilişkin taleplerini Bakan Soylu'ya iletti. Projeye tam destek veren Soylu, gerekli çalışmanın yapılması için bürokratlarına talimat verdi.



Sinop'a yeni adalet sarayı



Maviş, Giresun ve Üçüncüoğlu ile birlikte daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret ederek, Sinop'a yapılması istenen yeni adliye binası için Gül'den destek sözü aldı.



"Sinop'un yatırımları daha da artacak"



Ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelen Maviş ve AK Parti Sinop heyeti, Sinop'un tarımsal gelişmelerini ve yatırımlarını değerlendirerek ileriye dönük hedefleri masaya yatırdı.



Nazım Maviş, Uğur Giresun ve Yakup Üçüncüoğlu Ankara ziyaretleri kapsamında Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu da ziyaret ederek, Sinop'ta devam eden ve yeni dönemde planlanan yatırımları konuştu. - SİNOP