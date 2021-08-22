Mavişehir'de su taşkınlarını sona erdirecek proje tamamlanıyor - Son Dakika
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Mavişehir'de su taşkınlarını sona erdirecek proje tamamlanıyor

22.08.2021 11:30
Mavişehir'de su taşkınlarını sona erdirecek proje tamamlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni inceledi. Başkan Soyer, uzun süredir devam eden taşkın sorununun proje sayesinde sona ereceğini belirterek, "Her yıl burası su altında kalıyor ve insanlar büyük mağduriyetler yaşıyordu. Bu bitti. Ayrıca projenin bu alanı tekrar doğaya iade etme gibi bir amacı da var. Yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz seviyesinin altında kalan Mavişehir'de özellikle denizin yükseldiği dönemlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için başlattığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi'nde sona gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe bölgede devam eden çalışmaları inceledi.

Projenin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tunç Soyer, "Yıllardır süren bir sorun çözülüyor. Belli dönemlerde burası su altında kalıyor ve insanlar büyük mağduriyetler yaşıyordu. Bu bitti. Çalışmanın şu ana kadarki maliyeti 37 milyon lirayı buldu" diye konuştu.

Flamingo Doğa Parkı kurulacak

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölgeyi Flamingo Doğa Parkı'na dönüştüreceklerini hatırlatan Başkan Soyer, "Projenin bu alanı tekrar doğaya iade etme gibi bir amacı var. Burası doğal yaşam parkı haline gelecek. Yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması olacak. Flamingo doğa parkı ortaya çıkacak. Bu parkın özelliği, deniz suyunu tekrar içeri alıp, içerde doğal yaşamı tekrar kurmak ve flamingoları, buradaki biyoçeşitliliği tekrar insanlarla buluşturmak" dedi.

Projenin çok özgün bir tasarım olduğunu ifade eden Soyer, şunları söyledi:

" Türkiye'de ilk, belki dünyada da örneği nadir olan tasarımlardan biri. Burada yaşayan yurttaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel, çok keyifli bir yaşam alanı çıkacak."

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da sorunun kalıcı çözümle çözüldüğünü belirterek, Tunç Soyer'e ve emek veren herkese teşekkür etti.

Deniz suyunun önü kesildi

Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar Eylül ayında tamamlanacak Çalışmalar kapsamında sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2 bin 88 metrelik su içi betonu imalatı bitirildi. Ön kısımda yeniden imal edilen kaya tahkimatı da tamamlandı. Deniz tarafından kara tarafına suyun geçişini engelleyecek 2 bin 88 metrelik kronman betonunun bin 700 metresi de yapıldı.

Ön kısımda deniz seviyesinden 160 cm yüksekte yapılan kaya tahkimatı dalga etkisinden alanı koruyacak. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 850 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeniyor. Hattın bin 750 metresi tamamlandı. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verilecek. Proje kapsamında halkın denizle bağını güçlendirmek için 53 ve 32 metre uzunluğunda iki adet deniz merdiveni ve çocukların kuşları tanıyacakları kuş adacıkları da yer alıyor. Bu alan sanatsal etkinlikler için de kullanılacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Rehabilitasyon, Tunç Soyer, Mavişehir, İzmir, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavişehir'de su taşkınlarını sona erdirecek proje tamamlanıyor - Son Dakika

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