Mavişehir'deki taşkınlar kıyı rehabilitasyon projesiyle önlenecek - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesinden meydana gelen taşkın riskini, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi" ile önlemeyi planlıyor. Mavişehir'de halkın bilgilendirilmesi için düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Umuyorum artık sakini olduğum Mavişehir'de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz. Hassas bir bölge. Emin olun projeyi çok beğeneceksiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de özellikle kış aylarında denizin yükselmesi sonucundaki su baskınlarını önlemek için Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesini hazırladı. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alarak devam eden ve 4 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje için halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlendi. Mavişehir'deki toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZSU yetkilileri ile bölge sakinleri katıldı.

"Endişelerinizi gidermek için buradayız"

Toplantıda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen yıl Mavişehir'de deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı su baskınlarının yaşandığını hatırlattı. O dönem ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tugay, "Denizin önünde gerçekten sağlam, içeri doğru devamlılığı olan, dışarıya doğru da yüksekliği yeterli düzeyde olan bir set olacak. Buna ihtiyacımız yüzde yüz. Deniz ileride daha da yükselecek. Zaten biliyorsunuz bir de alttan sızıntının olmasından dolayı belli bir alanda başa çıkamadığımız bir su birikimi var. Bu proje onun da önüne geçecek. Bunu hepimizin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Hassasiyetleriniz olabilir. Endişelerinizi gidermek için buradayız" dedi.

"Mavişehir'de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, "Sorunun kökten halledilmesi için sayın Başkanımız Tunç Soyer, çok ciddi bir irade ortaya koydu. Biz de sorunu çözmek için harekete geçtik. Bu sorunu kış gelmeden bitirelim. Umuyorum artık sakini olduğum Mavişehir'de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz. Hassas bir bölge. Emin olun projeyi çok beğeneceksiniz. Doğru bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bölgenin alt yapısına ve çevre düzenlemesine ne kadar önem verdiğimizi projenin detaylarını gördüğünüzde anlayacaksınız" diye konuştu.

Proje nasıl olacak?

4 kilometrelik sahil hattını kapsayan kıyı rehabilitasyon projesiyle, kış aylarındaki taşkın riskinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için su içi betonu yapılacak. Ön kısımdaki kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı korumak üzere yeniden imal edilecek. Buna rağmen yerleşim bölgelerine su geçişi olması halinde yapılan kanallar aracılığıyla alınan su, pompalanarak denize verilecek. Yağmur suyu ve deniz taşmasına bağlı olarak pompanın kapasitesi de artırılacak. Projenin, 10 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - İZMİR