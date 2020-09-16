Mavişehir'deki taşkınlar kıyı rehabilitasyon projesiyle önlenecek - Son Dakika

Mavişehir'deki taşkınlar kıyı rehabilitasyon projesiyle önlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesinden meydana gelen taşkın riskini, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi" ile önlemeyi planlıyor.

Mavişehir'deki taşkınlar kıyı rehabilitasyon projesiyle önlenecek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesinden meydana gelen taşkın riskini, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi" ile önlemeyi planlıyor. Mavişehir'de halkın bilgilendirilmesi için düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Umuyorum artık sakini olduğum Mavişehir'de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz. Hassas bir bölge. Emin olun projeyi çok beğeneceksiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'de özellikle kış aylarında denizin yükselmesi sonucundaki su baskınlarını önlemek için Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesini hazırladı. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alarak devam eden ve 4 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje için halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlendi. Mavişehir'deki toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZSU yetkilileri ile bölge sakinleri katıldı.

"Endişelerinizi gidermek için buradayız"

Toplantıda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen yıl Mavişehir'de deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı su baskınlarının yaşandığını hatırlattı. O dönem ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tugay, "Denizin önünde gerçekten sağlam, içeri doğru devamlılığı olan, dışarıya doğru da yüksekliği yeterli düzeyde olan bir set olacak. Buna ihtiyacımız yüzde yüz. Deniz ileride daha da yükselecek. Zaten biliyorsunuz bir de alttan sızıntının olmasından dolayı belli bir alanda başa çıkamadığımız bir su birikimi var. Bu proje onun da önüne geçecek. Bunu hepimizin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Hassasiyetleriniz olabilir. Endişelerinizi gidermek için buradayız" dedi.

"Mavişehir'de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, "Sorunun kökten halledilmesi için sayın Başkanımız Tunç Soyer, çok ciddi bir irade ortaya koydu. Biz de sorunu çözmek için harekete geçtik. Bu sorunu kış gelmeden bitirelim. Umuyorum artık sakini olduğum Mavişehir'de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz. Hassas bir bölge. Emin olun projeyi çok beğeneceksiniz. Doğru bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bölgenin alt yapısına ve çevre düzenlemesine ne kadar önem verdiğimizi projenin detaylarını gördüğünüzde anlayacaksınız" diye konuştu.

Proje nasıl olacak?

4 kilometrelik sahil hattını kapsayan kıyı rehabilitasyon projesiyle, kış aylarındaki taşkın riskinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için su içi betonu yapılacak. Ön kısımdaki kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı korumak üzere yeniden imal edilecek. Buna rağmen yerleşim bölgelerine su geçişi olması halinde yapılan kanallar aracılığıyla alınan su, pompalanarak denize verilecek. Yağmur suyu ve deniz taşmasına bağlı olarak pompanın kapasitesi de artırılacak. Projenin, 10 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Mavişehir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mavişehir'deki taşkınlar kıyı rehabilitasyon projesiyle önlenecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi         
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı         
19:01
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor         
18:24
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mavişehir'deki taşkınlar kıyı rehabilitasyon projesiyle önlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei