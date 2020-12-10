Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor - Son Dakika

Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor

10.12.2020 13:10
Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması projesi kapsamında, kuşların gözlemlenebildiği koruma alanı dışındaki Mavişehir sahilini de Flamingo Doğa Parkı'na dönüştürmek için çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması projesi kapsamında, kuşların gözlemlenebildiği koruma alanı dışındaki Mavişehir sahilini de Flamingo Doğa Parkı'na dönüştürmek için çalışmalara başladı. Kentlinin Gediz Deltası hakkında bilgi sahibi olması için ilk etapta alana bilgilendirme noktası ve kuş gözlem ünitesi kuruldu.

Mavişehir'de su taşkınlarını sona erdirecek Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu alanı Flamingo Doğa Parkına dönüştürmeye hazırlanıyor. Bostanlı Balıkçı Barınağından başlayan ve kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini içine alan sahil bölgesinde oluşturulacak Flamingo Doğa Parkı, bölgedeki kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları oluştururken, kentlinin de doğayla bütünleşmesini, kuş türlerini yakından gözlemlemesini sağlayacak. 135 bin metrekare alanda tasarlanan Flamingo Doğa Parkı'nın 2021 yılı yaz aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

Projenin ayrıntılarını paylaşmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Mavişehir sakinleriyle bir araya gelerek fikirlerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'ın da katıldığı toplantıda uygulama projesine geçilmeden önce yurttaşların Flamingo Doğa Parkı ile ilgili fikirleri alındı.

Deniz içi doğa dersliği

Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması projesi kapsamında hayata geçirilecek Flamingo Doğa Parkı ile kentlinin Gediz Deltası hakkında bilgi sahibi olması, bu bölgeyi deneyimlemesi yoluyla koruma-kullanma bilincine sahip olması hedefleniyor. Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan kıyı tahkimatı arkasında alanın doğal dokusunu oluşturan tuzcul sulak alanlar, proje kapsamında kontrollü olarak yeniden oluşturulacak. Bölgedeki kuş popülasyonu için de önemli yaşam alanları oluşturulacak. Vatandaşların doğa ile buluşturacak doğa parkında ziyaretçi merkezi, deniz içi doğa dersliği, ahşap platformlar, tuzcul sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri, kuş tünekleri gibi üniteler yer alacak. Ayrıca alanda alternatif ve seyir amaçlı bisiklet yollarının yapılması planlanıyor.

Flamingo Doğa Parkı'nı ziyaret edenler için her yaş grubunun oynayabileceği doğa bulmacaları tasarlanacak. Ziyaretçilerin Gediz Deltası'nda yer alan biyolojik çeşitlilik, doğal zenginlik ve kültürel miras hakkında bilgi edinmesi, çevresine dair farkındalık geliştirmesi ve doğanın korunması konusunda bilinçlendirilmesi oyunlaştırılarak sağlanacak.

Balıkçı Barınağı'na kuş gözlem ünitesi kuruldu

Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında Bostanlı Balıkçı Barınağının çıkışına Flamingo Doğa Parkı Bilgilendirme Noktası kuruldu. Gölgelikli toplanma ve oturma alanında 10 adet bilgilendirme panosu bulunuyor. Bu panolarda; Gediz Deltası hakkında genel bilgiler, deltanın oluşumu, bölgede yaşayan kuşlar, lagünler, kıyı bataklıkları, deltanın sahip olduğu biyoçeşitlilik, deltada balıkçılık, sazlıklar, Üçtepeler ve balıklar konu başlıklarında bilgilendirmeler yer alacak. Bu ünite aynı zamanda delta boyunca yapılacak kuş gözlem aktivitelerinin buluşma ve başlangıç noktası olacak. Ayrıca balıkçı barınağının içerisinde "Kuş Gözlem Ünitesi" oluşturuldu. Gölgelikli gözlem alanı ve oturma yüzeylerinin yer aldığı ünitede bu bölgede gözlemlenebilen Pelikan, Martı, Sumru, Batağan, Karabatak, Flamingo ve Sakarmeke türleri ile ilgili bilgilendirme panoları yer alacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin bölgenin doğal dokusunu geri kazandırmayı ve insanları doğal yapıyla buluşturmayı hedeflediğini söyledi. - İZMİR

Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor
Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor
Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası, Mavişehir, Gediz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mavişehir'e Flamingo Doğa Parkı geliyor - Son Dakika


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