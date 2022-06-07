Mavişehir ilkokulu öğrencileri eğitim-öğretim yılına veda ediyor - Son Dakika
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Mavişehir ilkokulu öğrencileri eğitim-öğretim yılına veda ediyor

07.06.2022 09:31
Mavişehir ilkokulu öğrencileri eğitim-öğretim yılına veda ediyor

Mavişehir İlkokulu öğrencileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle dans ve tiyatro gösterileri sundu.

Mavişehir İlkokulu öğrencileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle dans ve tiyatro gösterileri sundu.

Öğrenciler, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri yıl sonu etkinliklerine bu sene tekrar başladı. Her sınıf, gösterilerini okulun konferans salonunda ayrı ayrı sunuyor.

Okul müdürü Özgür Akdemir'in de takip ettiği etkinlikte sınıf öğretmenliğini Sibel Çiçek'in yaptığı 2/D sınıfı öğrencileri Çiçek'in koordinasyonunda dans eğitmeni Fulya Aktan ve drama eğitmeni Kaan Doğan'la hazırladıkları dans ve tiyatro gösterilerini velileriyle paylaştı.

İlk olarak dans gösterisi sunan 2/D sınıfı öğrencileri daha sonra Pırtlatan Bal isimli oyunu sahneledi. Etkinlikte çocuklar 90'lı yılların modasını yansıtan kıyafetler giydi ve o dönemin popüler şarkıları eşliğinde dans etti.

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Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavişehir ilkokulu öğrencileri eğitim-öğretim yılına veda ediyor - Son Dakika

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