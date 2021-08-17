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Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi

17.08.2021 09:23

Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 75 oranla mavi renkle düşük riskli iller arasında yerini alan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 75...

Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 75 oranla mavi renkle düşük riskli iller arasında yerini alan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 75 oranla mavi renkle düşük riskli iller arasında yerini alan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. Denetimlerde aşılamanın önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse yakalanan vatandaşların yüzde 80'inin aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük Covid-19 tablosunda yüzde 75 oranla sarı renkten mavi renge geçerek düşük riskli iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs denetimleri Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla sürüyor. Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı İbrahim Baz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz'un da eşlik ettiği denetimlerde Bahçe ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Yılmaz, kent genelinde vakaların yükseldiğini belirtti.

"Maske zorunluluğu kalktı gibi bir algı olduğunu görüyoruz"

Koron virüse yakalanan vatandaşların yüzde 80'inin aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade ede Vali Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi Bahçe ilçemizde sürdürüyoruz. Maalesef ilimiz genelinde vaka sayıları yükseliş gösteriyor. Bu yükselişi durdurmamız ve aşağılara çekebilmemiz için mutlaka tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmemiz gerekiyor. Bu süreçte maske zorunluluğu kalktı gibi bir algı olduğunu görüyoruz ama maske takma zorunluluğu ve tedbirlere uyma zorunluluğu devam ediyor. Ayrıca bu virüsten kurtulmamız için aşı olmak da çok önem taşıyor. Bu nedenle mutlaka bir an evvel aşılarımızı olmamız gerekiyor. Aşının koruduğunu biliyoruz. İlimiz genelinde korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayan vatandaşlarımız, yüzde 20'sinin ise tek doz aşı olan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Ayrıca şunu da çok iyi biliyoruz ki aşı olanlar yakalansa bile çok hafif atlatıyorlar. Dolayısıyla bir an önce aşılarımızı olmamız ve tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında 24-30 Temmuz tarihleri arasında 100 binde 62,74 vaka oranına sahip olan Osmaniye'de, son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 116,09 oranla vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor.

Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi
Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi
Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi
Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Osmaniye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Maviye boyanan Osmaniye'de korona virüs denetimi - Son Dakika


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