"Maviyle yeşilin buluştuğu yer" en sakin günlerini yaşıyor

Her yıl ortalama 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlayan Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en sakin günlerini yaşıyor.

Milli park, bünyesinde barındırdığı 6 endemik bitki türünün yanı sıra yaşam alanı oluşturduğu Akdeniz foku, alageyik ve pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlarla dikkati çekiyor. 60 kilometrelik kıyı şeridinin 6 kilometrelik bölümü ziyaretçiye açık olan park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Deniz ve doğanın iç içe olmasından dolayı "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen park, yürüyüş parkurları ve 5 kilometrelik kanyonuyla doğaseverlerin de vazgeçilmez rotasını oluşturuyor.

Eşsiz koylarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan ve geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi tarafından ziyaret edilen park, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Bölgede bugünlerde kuş ve böcek sesleri doğada adeta ritim tutuyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile milli park görevlileri bu dönemde vatandaşların milli parka girmelerine izin vermiyor.

Yeni sezona hazırlanıyor

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, yaz sezonu hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Koruma ve biyoçeşitlilik takiplerinin sürdüğünü ifade eden Aşık, şöyle konuştu:

"Ziyaretçilerimizin kullandığı tesislerin bakım onarımı sonuçlanmak üzere. Bu süreçte mevcut ulaşım yollarının yenilenmesine ağırlık verdik. Mayıs ayı sonuna kadar bu çalışmamız da sonuçlanmış olacak. Salgın önlemlerine büyük oranda uyarak sabır gösteren ziyaretçilerimize pandemi sonrası çok daha rahat, düzenli ve güvenli bir dinlenme ortamı hazırladık. Çalışmalarımızı kısa sürede sonuçlandıracağız."

Misafirleri ağırlamak için sabırsızlandıklarını aktaran Aşık, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.