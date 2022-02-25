"Mavzer"in galası AKM'de yapıldı - Son Dakika
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"Mavzer"in galası AKM'de yapıldı

25.02.2022 09:48
"Mavzer"in galası AKM'de yapıldı

Koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen "Mavzer" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi.

Koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen "Mavzer" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Fatih Özcan'ın ödüllü, ilk uzun metrajı olan yapım, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve TRT'nin ortak yapımcılığında çekildi.

Galaya filmin oyuncuları, yönetmeni ve teknik ekibinin yanı sıra çok sayıda sinemasever katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Serhat Kılıç, senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini belirterek, "Veysi" karakteri için iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi.

Hikayenin iki kardeş arasındaki kıskançlık, hırs ve anlaşmazlığı anlattığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir oyuncu olarak zorlu coğrafya şartlarında çekim yapmak zordur. Bir yönetmenin ilk filminde buna cüret etmesi de çok önemli. Çünkü filmde kurtlar var ve bizim kadar oynuyorlar. Zor şartlarda çektik gerçekten. Bir gün sürüyü yaklaşık 70 defa suya götürüp getirdim. Mavzer, kesinlikle bende özel yeri olan filmlerden biri olacak. Benim için hikaye hep önemli oluyor. İlk filmini çeken yönetmenle çalışmak da bir risk almaktır. O yüzden de bu film benim için önemli bir yerde."

"Yönetmenin hayatından bir hikayeyi anlatıyoruz"

Oyuncu Ozan Çelik ise çekim sürecinin kendisi için güzel bir deneyim olduğuna işaret ederek, coğrafi şartları zor olan bir yerde film çekmenin oyunculuğunu anlamlandırdığını dile getirdi.

Çelik, mekanın, kostümün ve içinde bulunulan atmosferin oyunculuğa etkisine değinerek, "Yönetmen Fatih Özcan'ın hayatından bir hikayeyi anlatıyoruz. Hikayedeki niyete, samimiyete ve anlatıma bakıyorum. Aslında önce oynayacağım karaktere bakıyorum. Onu ne kadar içselleştirebilirim ona odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mavzer" filmindeki rolüyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü aldığını hatırlatan Çelik, kurtların da filmin önemli bir unsuru olduğunun altını çizdi.

8. Boğaziçi Film Festivali'nde "Jüri Özel ödülü" ve "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülüne, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ise "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerine layık görülen filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Seda Türkmen, Burçak Dilekli, Ahmet Aydın ve İbrahim Kalkan yer alıyor.

5. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab Working Progress kategorisinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"ne, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde ise "TRT Ortak Yapım Ödülü"ne değer görülen filmin konusu ise şöyle:

"Orta Anadolu'da bir dağ köyünde yaşayan Veysi, bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının bulunduğu ağıla gider. O esnada bir kurt sürüsü ağıla saldırır ve Veysi'nin koyunlarının büyük bir kısmı ölür. Saldırı sonrasında koyunlarını ve kendisini korumak için bir mavzer edinmeyi kafasına koyan Veysi, kasabadaki silah satıcısından bir söz alır. Silah satıcısı, eğer kurtlardan birkaçını öldürürse mavzeri hediye edeceğini söyler. Veysi kurtların peşine düşer. Dişi ve yavru kurdu vurmayı başaran Veysi gururla köyüne döner. Köye döndüğünde babasının cenazesi ile karşılaşır. Ardından kendisini kardeşi ile girdiği bir miras kavgasında bulur. Dişisini ve yavrusunu kaybeden erkek kurt da bu kavgadaki yerini alacaktır."

Mavzer in galası AKM'de yapıldı
Mavzer in galası AKM'de yapıldı
Mavzer in galası AKM'de yapıldı

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Film Festivali, Yönetmen, Film, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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