Max Gradel: Güzel bir atmosfer yaşatmak için geldim - Son Dakika

Max Gradel: Güzel bir atmosfer yaşatmak için geldim

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, "Sivasspor'a gelmeden önce Didier Drogba ve Arouna Kone ile görüştüm. Taraftarlarımız beni keşfetsin.

Max Gradel: Güzel bir atmosfer yaşatmak için geldim, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, "Sivasspor'a gelmeden önce Didier Drogba ve Arouna Kone ile görüştüm. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Buraya gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, Bolu kampında kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Max Gradel, "Başkanımıza, teknik direktörümüze ve bana yardımcı olan herkese içten teşekkür ediyorum. Hemen uyum sağlamam için bana çok yardımcı oldular" dedi."DROGBA VE KONE İLE GÖRÜŞTÜM"Demir Grup Sivasspor'a transfer sürecinden de bahseden Max, "Zor bir süreç oldu. O zamanlar birkaç kulüpten daha teklif alıyordum. Düşündüm ve değerlendirdim, Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımız ve hocamız hemen takım içerisinde görmek istedi beni. Demir Grup Sivasspor hakkında iyi şeyler duymuştum. Ciddi ve atmosferinin iyi bir kulüp olduğunu duymuştum. Diğer teklifleri reddederek Demir Grup Sivasspor'un teklifini kabul ettim. Buraya gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüm. Bana Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Türklerin sıcak ve misafirperver olduğundan bahsetti. Takımımızın ağabeyi Arouna Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi. Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum" ifadelerini kullandı."HOCAMIZ FİZİK VE ZİHİN OLARAK BİZİ HAZIRLIYOR"Max, sezon başı kamplarının her zaman zor geçtiğini belirterek, "Hocamız antrenman içeriğini biraz değiştirerek, neşeli antrenmanlar yaparak fizik ve zihin olarak bizi hazırlıyor. Kampta 9'uncu günün iyi geçtiğini ve mutlu olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Son olarak kırmızı beyazlı taraftarlara da seslenen Max, "Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Buraya gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için çok gollü bir sezon geçer" açıklamasını yaptı.

Didier Drogba, Sivasspor, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Max Gradel: Güzel bir atmosfer yaşatmak için geldim - Son Dakika Spor
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