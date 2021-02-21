Max Gradel ligdeki 8. golünü attı - Son Dakika

Max Gradel ligdeki 8. golünü attı

21.02.2021 20:59
Max Gradel ligdeki 8. golünü attı, System.String[]

DG Sivasspor'un başarılı forveti Max Gradel, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligde 8. kez ağları sarstı.

DG Sivasspor'un başarılı forveti Max Gradel, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligde 8. kez ağları sarstı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, takımının golünü kaydetti. Gradel, müsabakanın 90. dakikasında penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gradel golün ardından arkadaşları ile sarılarak sevinç yaşadı. Başarılı futbolcu, böylece bu sezonki sekizinci golünü kaydetti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Max Gradel ligdeki 8. golünü attı
Max Gradel ligdeki 8. golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Max Gradel ligdeki 8. golünü attı - Son Dakika Spor


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