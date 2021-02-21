Max Gradel ligdeki 8. golünü attı

DG Sivasspor'un başarılı forveti Max Gradel, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligde 8. kez ağları sarstı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, takımının golünü kaydetti. Gradel, müsabakanın 90. dakikasında penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gradel golün ardından arkadaşları ile sarılarak sevinç yaşadı. Başarılı futbolcu, böylece bu sezonki sekizinci golünü kaydetti.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)