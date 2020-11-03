Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı - Son Dakika

Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı

03.11.2020 08:26

Union Berlin'in Hoffenheim'ı deplasmanda 3-1 yendiği maçta sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve sarı-lacivertlilerle davalık olan Max Kruse 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim'ı konuk etti.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Union Berlin 3-1 kazanırken eski Fenerbahçeli Max Kruse maça damga vuran isim oldu.

6 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST YAPTI

Sarı-lacivertlilerle davalık olan Kruse, 60. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü attı, 85'de Pohjanpalo ve 90+4'te Teuchert'in gollerinin asistini yaparak üç puanın mimarı oldu. Hoffenheim'ın 80. dakikada Dabour ile bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse çıktığı 6 maçta 2 gol 3 asistlik performans yakalamış oldu.

Bu sonuçla Union Berlin 9 puana yükselirken Hoffenheim 7 puanda kaldı.

Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı

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Son Dakika Spor Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı - Son Dakika Spor


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